Экс-главком ВСУ считает, что существующая "гуманитарная подготовка" устарела

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предложил преподавать школьникам "подвиги" боевиков националистического формирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Выступая гостем подкаста "Новая украинская школа", Залужный заявил, что существующая "гуманитарная подготовка" давно устарела. "Я бы ее заменил на "Азов", подвиг "Азова". <...> В военно-патриотическом воспитании очень важно знать, что кто-то уже это делал", - сказал он.

Он добавил, что для военных "важно знать, кто учился в этой аудитории, а еще лучше, если в классе висит табличка, где он был".

Президент России Владимир Путин отмечал, что большое влияние националистических группировок является одной из проблем сегодняшней Украины. Среди целей специальной военной операции заявлена денацификация - устранение нацистских элементов из руководства страны и прекращение давления на русскоязычных украинцев и их культуру.

В свою очередь глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подчеркивал, что власти Украины по указанию западных кураторов поощряли создание в стране банд неонацистов как передового отряда в борьбе против всего, что связано с Россией. Он обращал внимание, что украинцам запрещают учиться на родном языке, отнимают храмы у верующих и уничтожают памятники.

Политические перспективы Залужного

Многие аналитики отмечают, что пока Залужный не может открыто объявить о своих планах, однако многие его действия и заявления говорят о том, что он попытается вступить в борьбу за власть. Экс-главкома еще год назад называли главным соперником Владимира Зеленского в случае объявления президентских выборов и связывали с этим его отставку и "ссылку" на должность посла в Лондоне. По данным опросов общественного мнения, Залужный опережает Зеленского.

Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на источники сообщало, что офис Зеленского проводит большую работу, чтобы вынудить Залужного отказаться от идеи баллотироваться в президенты. 25 августа газета The Guardian также со ссылкой на источники написала, что Залужный отклонил предложение руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака формально присоединиться к их политической команде в преддверии будущих выборов.