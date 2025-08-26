Метте Фредериксен заявила, что только международные институты должны решать, совершает ли Израиль геноцид против палестинцев

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо продолжать оказывать давление на Израиль, так как он игнорирует все предупреждения со стороны других стран. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Орхусе во время встречи Социал-демократической партии.

"Непостижимо и возмутительно, что Израиль в настоящее время игнорирует все международные предупреждения, и это подчеркивает необходимость дальнейшего давления", - цитирует премьера агентство Ritzau.

При этом Фредериксен подчеркнула, что вопрос о том, совершает ли Израиль в настоящее время геноцид против палестинцев, должен решать суд, а не политики. "Гуманитарная катастрофа - это совершенно объективное состояние, и действия Израиля неправильны. Обычно мы воздерживаемся от суждений по юридическим вопросам. У нас есть международные институты и правила игры, чтобы определить, является ли что-то геноцидом, - считает она. - Это не политическая задача, у нас есть суд, который это обеспечит".

В начале конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года датская премьер полностью поддерживала Израиль. Но теперь она пересмотрела свою позицию. Ранее в августе в интервью Jyllands-Posten она заявила, что для нее "[премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху сегодня представляет собой вызов" и что "нам очень и очень сложно влиять на то, что происходит в Израиле".

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил этот план.