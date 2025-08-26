26 августа, 14:51
Военная операция на Украине

Военный ВСУ сообщил о "дроновом полуокружении" Херсона

По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Луценко, основная транспортная артерия, которой "питался" город, не работает

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко утверждает, что подконтрольный Киеву город Херсон оказался "в дроновом полуокружении" после того, как местные власти официально признали главную трассу в город опасной для проезда и предупредили об ограничениях движения.

Глава подчиняющейся Киеву областной военной администрации Херсона Александр Прокудин утром 26 августа настоятельно призывал украинцев не выбирать для поездок маршрут по трассе Херсон - Николаев из-за угрозы атаки дронов. Как отмечает Луценко, теперь альтернативой для обеспечения города остается только дорога, которая находится в 8 км от фактически перекрытой главной трассы.

"Таким образом, основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении", - написал экс-депутат в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Дороги на десятки километров вглубь либо уже есть, либо скоро будут непроездными", - добавил он. 

