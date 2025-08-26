Агентство государственных услуг считает, что за ней якобы могут стоять лица, включенные в международные санкционные списки

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Агентство государственных услуг перед парламентскими выборами исключило из списка политических партий Современную демократическую партию, которая позиционирует себя как преемницу контролировавшей правительство до 2019 года Демократической партии Молдовы. Об этом говорится в документе, направленном в адрес Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Агентство информирует ЦИК о новых обстоятельствах и сообщает о временном исключении Современной демократической партии из списка политических партий", - говорится в документе. В нем отмечается, что за этой партией якобы могут стоять лица, включенные в международные санкционные списки, а также сообщается о якобы исходящих от формирования угрозах по дестабилизации ситуации в Молдавии.

Ранее от выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа", а также входящие в него партии и ряд других формирований. В стране были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС будет блок "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс", а также "Патриотический избирательный блок социалистов, "Сердца" и "Будущего Молдовы".