Глава польского Минобороны Косиняк-Камыш раскритиковал президента республики Кароля Навроцкого за вето на закон о продлении помощи украинцам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Украина не сможет присоединиться к ЕС без решения вопроса с эксгумацией останков жертв Волынской резни. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Я уже много раз повторял, что если Украина не решит вопрос Волынской резни - не будет эксгумаций, поминовения - то у нее не будет шансов на вступление в ЕС", - сказал министр на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Тем не менее, Косиняк-Камыш раскритиковал президента республики Кароля Навроцкого за вето на закон о продлении помощи гражданам Украины.

Накануне Навроцкий, помимо предложения ограничить поддержку украинских беженцев, выступил с идеей приравнять бандеровскую символику к нацистской и установить за нее уголовную ответственность.

Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тыс. поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.