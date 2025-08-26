Глава Генштаба Эяль Замир также выразил сожаление по поводу ущерба, причиненного гражданским лицам

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир получил результаты предварительного расследования обстоятельств удара, нанесенного по району расположения больницы "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа 25 августа, и распорядился продолжать дознание. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор представил начальнику Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанту Эялю Замиру данные предварительного расследования удара по месту расположения видеокамеры в больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Согласно расследованию, бойцы бригады "Голани", занимающиеся уничтожением террористической инфраструктуры в районе Хан-Юниса, обнаружили камеру, установленную ХАМАС в районе больницы "Насер". Камера использовалась для наблюдения за действиями военнослужащих ЦАХАЛ для координации атак на них. Военные предприняли действия по устранению угрозы, атаковали и ликвидировали камеру", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Замир поручил "продолжать расследование". По словам начальника Генштаба, которые приводит армейское ведомство, "противник проводит масштабный и скрытный сбор визуальной разведывательной информации, цинично используя в своих целях такую гражданскую инфраструктуру, как больница "Насер". Замир добавил, что "шестеро убитых в данном инциденте были террористами, один из которых участвовал во вторжении в Израиль 7 октября [2023 года]". Глава Генштаба "выразил сожаление по поводу ущерба, причиненного гражданским лицам". Он также "поручил провести дополнительную проверку процесса получения разрешения на нанесение ударов" и "проанализировать процесс принятия решений на поле боя", продолжили в пресс-службе.

По данным телеканала Al Jazeera, число жертв атаки израильских ВС на больницу "Насер" 25 августа достигло 20. По его сведениям, среди погибших пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения. В тот же день канцелярия премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху выразила "глубокое сожаление" в связи с "трагическим инцидентом".