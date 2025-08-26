Президент США заверил, что преступность в столице будет ликвидирована

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться высшей меры наказания для обвиняемых в совершении убийств в Вашингтоне.

"Если кто-то убьет кого-то в столице - Вашингтоне, округ Колумбия, мы будем добиваться смертной казни, и это очень сильная мера предосторожности", - сказал он, выступая на очередном заседании в Белом доме.

Президент США заверил, что преступность в столице будет ликвидирована. Он также заявил о намерении распродать ненужную недвижимость, принадлежащую федеральному правительству. "Мы хотим закрыть здания в Вашингтоне, продать их, позволить кому-то другому разбогатеть на недвижимости", - сказал Трамп. "Кстати, это будет город без преступности", - пообещал он.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности могут привлечь Вооруженные силы США. По данным газеты The Washington Post, в настоящее время 2,2 тыс. гвардейцев участвуют в операциях по борьбе с нелегальной миграцией и преступностью в столице.