Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что стороны "ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине приближается к завершению, это понимают все стороны. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Бразильский лидер считает, что в руководстве РФ и Украины знают пределы возможностей продолжать участие в конфликте. "Европа уже знает эти пределы, и [президент США Дональд] Трамп уже это понимает. Поэтому я думаю, что они (стороны конфликта - прим. ТАСС) просто ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании", - отметил президент в ходе заседания правительства, трансляция велась на его YouTube-канале.

Ранее Лула да Силва в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта. Он также пожелал успехов продолжающимся переговорам.