НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не будет проводить инспекции иранских ядерных объектов, поврежденных в результате ударов Израиля и США, сообщает агентство Associated Press.

По его сведениям, стороны пока не достигли финального соглашения, однако дипломаты ожидают его заключения. Согласно оговариваемым условиям сделки, инспекции МАГАТЭ пока будут затрагивать лишь те ядерные объекты исламской республики, которые не подверглись ударам.

Ранее во вторник глава генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах исламской республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в республике и обвинения в адрес руководства организации в политизации ее деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства.