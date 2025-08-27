Это вызывает шок и глубокое сожаление, отметил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Индия выступила с осуждением убийства журналистов в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Убийство журналистов вызывает шок и глубокое сожаление. Индия всегда осуждала гибель мирных жителей в ходе конфликтов. Насколько нам известно, израильские власти уже начали расследование", - указал он в распространенном заявлении.

По данным телеканала Al Jazeera, число жертв атаки израильских ВС на больницу "Насер" 25 августа достигло 20. По его сведениям, среди погибших пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения. В тот же день канцелярия премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху выразила "глубокое сожаление" в связи с "трагическим инцидентом".