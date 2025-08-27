В ЕС использовали неподтвержденные публикации для введения санкций против Алишера Усманова, отметил адвокат Йоахим Штайнхефель

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Немецкий адвокат Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы российского бизнесмена Алишера Усманова, может подать иск о клевете против Совета ЕС из-за персональных санкций, наложенных на его подзащитного из-за публикации в журнале Forbes. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники.

По его данным, Штайнхефель подал в суд на журнал за утверждения о том, что Усманов "прикрывал президента [России Владимира] Путина и решал его бизнес-проблемы". Ранее Земельный суд Гамбурга признал эту публикацию незаконной, но Forbes подал апелляцию, так как он отстаивает статью "как защищенное авторским правом мнение", а не факт. Совет ЕС же использовал эту статью как обоснование для введения санкций против Усманова. Если Штайнхефель выиграет апелляцию, он продолжит судиться с Советом ЕС.

Отмечается, что юрист не оспаривает сам санкционный список Евросоюза, истец требует, чтобы Совет прекратил в дальнейшем распространять оспариваемые заявления.

Сам адвокат Усманова в комментарии телеканалу заявил, что "выражение мнения журналистом не может служить основанием для санкций". Он добавил, что "Совет [ЕС] не проверяет должным образом источники и довольствуется непроверенными вырезками из прессы, даже в тех случаях, когда автор отрекается от своих слов в суде". Помимо этого, адвокат оспаривает утверждение, что Усманов "активно поддерживает дестабилизацию Украины" только на том основании, что он владеет акциями компании, которая платит налоги в бюджет РФ. По словам Штайнхефеля, Совет ЕС использует инструмент "принуждения через посредников", чтобы оказывать давление на бизнесменов, которые якобы "имеют влияние на Москву", что выходит за рамки демократических принципов.

Ранее этот же адвокат выиграл дело в суде Гамбурга против издания Tagesspiegel, который запретили распространять ложные утверждения об Усманове, которые также использовались для включения его в санкционный список Евросоюза.

Штайнхефель сообщил ТАСС, что Совет ЕС нарушает личные права Усманова и наносит ущерб его репутации. "В демократическом обществе, построенном на принципе верховенства закона, никто - ни государство, ни ЕС - не должен стоять выше закона. Я занимаюсь этим делом как юрист и как гражданин: конституция гарантирует доступ к суду любому, чьи права ущемляются государственной властью, и лишение иностранного гражданина этих прав нанесет ущерб верховенству закона, нашей конституции и нашей демократии", - отметил он.