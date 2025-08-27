В Ереване заявили, что не брали обязательств перед Баку изменить конституцию

Азербайджан ранее заявлял, что готов подписать мирный договор после того, как из армянской конституции исключат ссылку на Декларацию независимости, в которой содержится пункт о Карабахе

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Армения не брала на себя никаких обязательств перед Азербайджаном по изменению конституции. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Общественному телевидению.

"Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию", - отметил он.

Ранее Азербайджан заявлял, что готов окончательно подписать мирный договор с Арменией после того, как из ее конституции будет исключена ссылка на Декларацию независимости, в которой содержится пункт о Карабахе.

Хотя власти Армении заявляют, что не собираются менять конституцию страны по требованию Азербайджана, и премьер-министр Никол Пашинян, и другие чиновники сообщали, что обсуждают вопрос внесения изменений в основной закон, что, однако, якобы не имеет ничего общего с требованиями Баку. Армянская оппозиция при этом уверена, что Пашинян лишь делает уклончивые заявления, а внесение изменений в конституцию будет выполнением предварительного условия Азербайджана.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире между двумя странами. После этого Пашинян заявил, что в регионе уже установился мир.