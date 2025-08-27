По данным газеты, на их арест выданы ордера

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Об этом сообщила газета Die Zeit.

Согласно совместному расследованию Die Zeit, газеты Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранительные органы Германии, вероятно, установили имена семи подозреваемых.

Как подчеркивает Die Zeit, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как указывает газета, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

Первым следователи ФРГ идентифицировали одного из предполагаемых водолазов - Владимира С., работавшего инструктором по дайвингу в Киеве. Еще одним подозреваемым является находящийся под стражей в Италии 49-летний гражданин Украины Сергей К., который через своего адвоката отрицает все обвинения. Кроме того, как сообщает Die Zeit, в состав группы диверсантов входил 53-летний украинский военный Всеволод К., который, как утверждается, погиб на востоке Украины в конце декабря 2024 года. Ранее он проходил подготовку в Бундесвере (ВС ФРГ).

Седьмой подозреваемый, Евгений У., как сообщается, присоединился к команде позже, между 19 и 23 сентября 2022 года. Изначально он принадлежал ко второй группе, которая одновременно планировала взорвать трубопровод "Турецкий поток", атака провалилась, пишет Die Zeit. При этом не исключается, что Евгений У., возможно, привез с собой часть взрывчатки.

Следователи полагают, что им также удалось установить личность единственной женщины в команде, несколько свидетелей ее описали. Подозревают, что это Валерия Т., профессиональный дайвер, которой сейчас 40 лет, констатирует газета. Ранее она преподавала в киевской школе дайвинга вместе с Владимиром С. и Евгением У. Судя по всему, капитаном яхты "Андромеды" был профессиональный шкипер, использовавший два поддельных паспорта на имена "Михаил Попов" и "Юрий Котенко", резюмирует газета.

О подрывах "Северных потоков"

Расследование также подтверждает подозрения, что диверсанты могли осуществить теракт при содействии украинских властей.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.