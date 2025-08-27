Указ будет действовать до конца 31 августа

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в католической школе в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 27 августа 2025 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, <…> я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был приспущен над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями <…> до захода солнца 31 августа 2025 года", - говорится в постановлении.

Распоряжение также касается военных постов, военно-морских баз и судов, а также посольств, консульских учреждений и других представительств США за рубежом, говорится в тексте документа.