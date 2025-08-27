В США произошла стрельба в католической школе. По данным полиции, 2 человека погибли и 17 пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Губернатор города Миннеаполис Тим Уолц сообщил о стрельбе в местной школе. В ней обучаются дети с дошкольного возраста и до восьмого класса.
- Погибли два ребенка 8 и 10 лет, еще 17 человек получили ранения, сообщил глава полиции Брайан О'Хара.
- Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
- Нападавший в возрасте старше 20 лет был вооружен винтовкой, пистолетом и дробовиком, он сделал несколько десятков выстрелов.
- Стрелок покончил жизнь самоубийством рядом с местом происшествия.
Реакция властей
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе. "ФБР быстро отреагировало и уже находится на месте происшествия. Белый дом будет продолжать следить за развитием этой ужасной ситуации", - добавил американский лидер.