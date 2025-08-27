Обстановка на месте стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Еще 17 человек пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет погибли при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе, 17 человек были ранены. Об этом сообщил глава местной полиции Брайан О'Хара.

Стрельба произошла, когда дети находились на утренней мессе, нападавший открыл огонь снаружи здания через окна. "Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет были убиты прямо на церковных скамьях, - сказал О'Хара на пресс-конференции, которую транслировали ведущие американские телеканалы. - Еще 17 человек получили ранения, 14 из них дети".

В полиции указали, что двое раненых детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Нападавший в возрасте старше 20 лет был вооружен винтовкой, пистолетом и дробовиком, он сделал несколько десятков выстрелов. Стрелявший покончил жизнь самоубийством рядом с местом происшествия. У правоохранительных органов нет информации о том, совершал ли нападавший тяжкие преступления в прошлом, добавил О'Хара.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил по меньшей мере о 2 убитых и более 10 пострадавших при инциденте. Городские власти заявили, что стрелявший "обезврежен" и "угрозы для населения нет".

В новость внесены изменения (19:11 мск) - добавлена информация от полиции Миннеаполиса.