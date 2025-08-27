В Армении также отметили, что оно может последовать за парафированием мира с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. За парафированием армяно-азербайджанского мирного соглашения может последовать разблокировка коммуникаций со стороны Турции. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

Он отметил, что у Еревана сложился содержательный и динамичный диалог с турецкой стороной. Министр добавил, что на всех официальных встречах с армянской стороной и за закрытыми дверями Турция заявляла о готовности открыть армяно-турецкую границу, установить отношения, но только после подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку.

"С формальной точки зрения соглашение не подписано, но оно парафировано <…>, и моя логика подсказывает, что за соглашением последует разблокирование армяно-турецких инфраструктур. Турция также заинтересована в скорейшем разблокировании инфраструктур", - сказал Мирзоян.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал историческим шагом на пути к обеспечению прочного мира на Южном Кавказе подписание в Вашингтоне совместной декларации между Азербайджаном и Арменией.