В результате атаки погибли и пострадали люди

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Израильский десант высадился в районе Эль-Кисва на западе Дамаска. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Его источники отметили, что цели вылазки и ее последствия пока неизвестны. В то же время канал подчеркнул, что сирийские военные ранее обнаружили в данном районе прослушивающие устройства и камеры видеонаблюдения неизвестного происхождения. Вскоре после этого Израиль нанес авиаудар по Эль-Кисве, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Накануне телеканал Sham TV проинформировал, что истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, выпустив по меньшей мере шесть ракет по наземным целям. Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска.

В ночь на среду израильский дрон также подверг обстрелу военный объект Минобороны Сирии на западной окраине Дамаска. В результате удара погибли шестеро военнослужащих, еще четверо получили ранения.