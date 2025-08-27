Администрацию Трампа удивило решение Индии не отказываться от российской нефти

Нью-Дели может получить снижение пошлин на 25%, если перестанет приобретать ресурс из России, но не делает этого, отметил старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Cтарший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от покупки российской нефти после повышения Вашингтоном пошлин на индийские товары до 50%.

"Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. <...> Но они не [проявляют готовности сделать это], и я озадачен. [Премьер-министр Индии Нарендра] Моди - великий лидер, Индия - это страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят <...>: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Наварро добавил, что Вашингтон хочет добиться от Индии и Китая прекращения закупок нефти из России.

Ранее 27 августа глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США и Индия в конечном итоге заключат торговое соглашение.

27 августа вступили в силу 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. До этого вашингтонская администрация ввела пошлины в размере 25% на импорт из Индии в рамках новой торговой политики страны. Таким образом, Индия оказалась в числе торговых партнеров США с самыми высокими пошлинами: ставка для страны составляет 50%.