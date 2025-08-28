По информации издания, сотрудница активно участвовала в подготовке к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Ведущий эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России была лишена допуска к секретной информации после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, кадровая сотрудница ЦРУ, проработавшая там 29 лет, была лишена допуска к секретным данным 19 августа. По данным WP, сотрудница на тот момент готовилась к отправке в Европу, где она должна была занять "престижный пост", назначение на который ранее одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Издание отмечает, что сотрудница, являвшаяся одним из "ведущих экспертов по России", активно участвовала в подготовке к проведению на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Причины, по которым она была лишена допуска к секретным документам, издание не приводит.

19 августа директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в X о лишении по указанию Трампа допуска к секретным данным 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб. По словам Габбард, они "злоупотребляли доверием общественности путем использования в политических целях разведданных и манипулирования ими, организации без разрешения их утечек", а также допускали иные "вопиющие нарушения норм ведения разведывательной деятельности".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.