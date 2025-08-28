Адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из наемников отметил, что СБУ постоянно подвергала иностранных солдат идеологической пропаганде

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Колумбийским наемникам, обвиняемым в участии в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины, обещали платить до $3 тысяч в месяц. Об этом ТАСС рассказал адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из наемников Хосе Арона Медину Аранду.

"Моему подзащитному Медине Аранде Хосе Арону обозначили до $3 тысяч в месяц за участие в боевых действиях против РФ. Британская разведка в Колумбии убедила его, что русские насилуют, убивают и едят детей. Насколько я знаю, другим наемникам обещали сопоставимые суммы", - сказал адвокат. Он отметил, что британская спецслужба является посредником между структурами Украины и населением Колумбии.

Со слов адвоката, на территории Украины СБУ постоянно подвергала наемников идеологической пропаганде, хорошо владея испанским языком.

Мосгорсуд ранее продлил двум колумбийцам Александеру Анте и Хосе Арону Медине Аранде заключение под стражей до 26 ноября. Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Предварительное следствие продлено до 22 декабря ввиду значительного объема следственных и процессуальных действий.

Обвиняемые наемники из города Попаян в Колумбии. В августе 2024 года граждане южноамериканской страны были задержаны в рамках уголовного дела и заключены под стражу Лефортовским судом Москвы. Как сообщала ФСБ, у обвиняемых в ходе обыска обнаружили и изъяли банковские карты и документы, в частности, выданный одному из них военный билет ВСУ. Среди изъятого также военная форма со знаками различия батальона "Карпатская сечь" и фотографии колумбийцев в Киеве в одной из местных газет.

Ранее в газете El Tiempo появилась информация о задержании двоих граждан Колумбии в аэропорту Каракаса, куда они прибыли из Украины через Польшу и Испанию. Инцидент произошел в июле 2024 года. Внимание венесуэльских правоохранителей привлекли украинская форма и военные рюкзаки пассажиров. О дальнейшей судьбе задержанных долгое время не сообщалось.