Чжан Ханьхуэй указал, что страны всегда рассматривают друг друга как приоритетных партнеров по сотрудничеству

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, которая будет иметь историческое значение и придаст мощный импульс связям стран. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"В сентябре, в этот период золотой осени, в Пекине состоится торжественное собрание, посвященное 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 80-летию Победы в мировой антифашистской войне, - указал он. - Лидеры Китая и России вновь проведут важную, имеющую знаковое историческое значение встречу, которая определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений и придаст новый мощный импульс углублению сотрудничества во всех сферах".

Посол обратил внимание, что Китай и Россия являются добрыми соседями, связанные "общими реками и горами, проверенные временем настоящие друзья, которые всегда рассматривают друг друга как приоритетных партнеров по сотрудничеству". "Китайско-российские отношения основаны на коренных интересах и общих потребностях двух стран, имеют ясную историческую логику и мощные внутренние движущие силы, - добавил он. - Это одни из самых стабильных, зрелых и обладающих наибольшей стратегической ценностью отношений между великими державами в современном мире".

Дружба без враждебной направленности

При этом дипломат подчеркнул, что отношения двух стран не направлены против третьих стран и не зависимы от них. "Наши страны успешно выработали правильный путь сосуществования двух соседних крупных держав. За последние десять с лишним лет под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения достигли наивысшего уровня за всю историю, они характеризуются духом вечного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, развитие китайско-российских отношений на высоком уровне "не только отвечает коренным интересам народов двух стран, но и соответствует общим ожиданиям международного сообщества в отношении глобального сотрудничества между крупными и соседними державами". "Извлекая уроки из истории и устремляясь в будущее, стороны вносят еще больше стабильности и позитивной энергии в неспокойный мир определенностью и устойчивостью китайско-российского стратегического взаимодействия", - констатировал посол.

О предстоящем визите

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин активно ведет подготовку к предстоящему визиту в Китай, который будет иметь "беспрецедентный" характер и состоится перед посещением российского лидера Восточного экономического форума.

Полный текст интервью будет опубликован в 18:00 мск.