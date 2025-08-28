Глава МИД страны Андрей Сибига обвинил Венгрию в том, что она находится на "неправильной стороне истории"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в том, что она находится на "неправильной стороне истории", и пригрозил зеркальным ответом на решение Будапешта закрыть въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод "Дружба".

"Если для вас российский нефтепровод важнее <...>. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы примем зеркальные меры", - написал он на своей странице в Х.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о решении правительства страны. Он назвал атаку на нефтепровод "Дружба" посягательством на суверенитет Венгрии.

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.

Отношения Киева и Будапешта остаются непростыми. Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.