Глава МИД ФРГ не исключил политических последствий расследования атак на "Севпотоки"

Йоханн Вадефуль напомнил, что следственные органы запустили меры уголовного преследования против подозреваемых

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил политических последствий по итогам расследования подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", но призвал дождаться результатов работы следствия.

Выступая на пресс-конференции во время визита в Эстонию, которую транслировала в X пресс-служба МИД, Вадефуль напомнил, что следственные органы запустили меры уголовного преследования против подозреваемых, которые могли участвовать в разрушении трубопроводов. "В правовом государстве мы должны дождаться результатов этого расследования. Когда результат будет представлен, то тогда я смогу дать оценку и при необходимости сделать политические выводы", - сказал министр.

Ранее телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрыва трубопроводов, "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными.

На прошлой неделе в Италии по подозрению в причастности к подрывам "Северных потоков" был задержан гражданин Украины Сергей К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

О подрывах "Северных потоков"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.