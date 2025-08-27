ARD: подозреваемые в подрывах "Северных потоков" связаны с силовиками Украины

По информации телеканала, расследование подтверждает подозрения о поддержке Киевом группы диверсантов

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Некоторые члены экипажа парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", в тот момент "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung.

По его информации, расследование подтверждает подозрения о поддержке группы диверсантов украинским государством. Подозреваемые передвигались по территории Польши, используя настоящие украинские паспорта, хотя и под вымышленными именами. Летом прошлого года один из подозреваемых был доставлен из Польши в Киев на машине украинского военного атташе, возможно, чтобы избежать ареста, утверждает телеканал.

Некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", как пишет ARD, в тот момент имели явные связи с украинскими спецслужбами или военными. Однако, по словам следователей, не доказано, была ли диверсия "действительно операцией украинских властей", подчеркивается в материале. Кроме того, как указывает телеканал, не исключается, что это была группа наемных специалистов, работавших по поручению других лиц. "Однако есть признаки того, что некоторые из обвиняемых очень близки к украинскому государству и проявляют определенный патриотизм", - резюмирует ARD.

В частности, задержанный в Италии на прошлой неделе гражданин Украины Сергей К., показал рукой жест, используемый ВСУ. При этом утверждается, что у Сергея К. было два украинских паспорта, а у следователей также есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки. Вместе с тем следователи пришли к выводу, что диверсанты имели два комплекта поддельных паспортов. Один румынский - полностью поддельный, в котором ни один человек не существовал. И один украинский - выданный официально, на вымышленные имена. Это еще один возможный признак государственной помощи со стороны Украины, указывает ARD.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

О подрывах "Северных потоков"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.