БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о вызове российского дипломата в связи с повреждением здания миссии Евросоюза в Киеве после ночных взрывов.

"В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе", - написала она в X.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что два взрыва ночью произошли в 50 м от миссии ЕС в Киеве, никто не пострадал. С утра она выпустила уже три заявления по этому поводу. Еврокомиссар по урегулированию кризисов Аджа Лябиб в свою очередь сообщила, что в миссии "выбиты стекла и осыпался потолок".

Миссия ЕС находится в офисном здании в Киеве рядом с крупным депо Укржелдороги, которая перевозит в том числе вооружения из стран ЕС. Согласно распространенным в украинских соцсетях кадрам, взрывы ночью произошли в этом депо, вокруг также фиксировалась работа ПВО.

С осени 2022 года в Брюсселе нет постоянного представителя России при ЕС, миссию РФ при ЕС возглавляет исполняющий обязанности постпреда.