Посол КНР в РФ: страны ШОС выступят на саммите с общим заявлением

Чжан Ханьхуэй заявил, что Шанхайская организация сотрудничества вносит все больший вклад в построение международных отношений нового типа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Государства - участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступят на саммите объединения в Тяньцзине с общим заявлением по ключевым международным и региональным вопросам. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Проведение саммита совпадет с юбилейными датами: 80-летием Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 80-летием Победы в Мировой антифашисткой войне, а также 80-летием основания ООН. В ходе предстоящего саммита государства - члены [ШОС] будут выступать с общим заявлением по ключевым международным и региональным вопросам, - отметил дипломат. - Уверен, что благодаря совместным усилиям всех сторон саммит ШОС в Тяньцзине непременно станет масштабным событием, ознаменованным дружбой, единством, плодотворным результатом и долгосрочным влиянием".

Посол указал, что ШОС вносит все больший вклад в построение нового типа международных отношений и формирование сообщества "единой судьбы человечества".

"Будучи ротационным председателем ШОС в этом году, китайская сторона широко объединяет партнеров глобального Юга, включая Россию, следует лозунгу "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" и прилагает все усилия для того, чтобы сделать Год устойчивого развития ШОС насыщенным результатами и яркими достижениями. <...> ШОС неизбежно вступит в новый этап качественного развития, который будет характеризоваться еще большей сплоченностью, более тесным взаимодействием, большей жизненной силой и большими перспективами", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Саммит ШОС состоится в городе Тяньцзине (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств - членов объединения и руководители 10 международных организаций.

Полный текст интервью будет опубликован в 18:00 мск.