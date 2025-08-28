На Украине официально признали УПЦ связанной с Русской Православной Церковью

Решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла официальное решение о том, что каноническая Украинская Православная Церковь является организацией, аффилированной с Русской Православной Церковью. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУЭСС.

"ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена", - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что речь идет об РПЦ.

Это решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд.