Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также отметил, что ситуацию вокруг иранской ядерной программы нужно решить дипломатическими средствами

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал действия Израиля в Сирии и Ливане безответственными, отметив, что они могут привести к дестабилизации региона.

"Мы стремимся найти решения целого ряда очагов нестабильности в регионе, в частности, в Ливане, Сирии и Судане. Особенно в Ливане и Сирии мы наблюдаем безответственные действия Израиля, которые угрожают региональной стабильности", - отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты в рамках заседания двусторонней комиссии высокого уровня.

Как отметил шейх Мухаммед, стороны также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. "Это чрезвычайно важный вопрос для всех стран региона, его необходимо решить дипломатическими средствами", - продолжил он.

После смены власти в Дамаске в конце 2024 года Израиль установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах и начал наносить удары по военном объектам республики. 27 августа телеканал Sham TV проинформировал, что истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, выпустив по меньшей мере шесть ракет.

Израильские военные также продолжают обстреливать позиции ливанского шиитского движения "Хезболлах" несмотря на вступившее в силу 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня. По информации Минздрава республики, Израиль совершил с начала года свыше 4 тысяч нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов 239 человек погибли и свыше 500 получили ранения.