Эксперт Сорал уверен, что рисков нарушения работы "Турецкого потока" нет

По словам турецкого экономиста, Анкара не проводит такую внешнюю политику, которая могла бы привести к нарушению работы газопровода

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Риска нарушения работы газопровода "Турецкий поток" с геополитической точки зрения сейчас нет. Об этом один из ведущих турецких экономистов Барту Сорал, работавший ранее в должности управляющего в Программе развития ООН, сообщил в беседе с ТАСС.

Таким образом он прокомментировал высказывания исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о риске для других регионов мира рецидивов атак, подобных подрывам "Северных потоков" из-за бездействия ООН.

"ООН призвана управлять миром и продвигать универсальные ценности, заниматься мирным разрешением споров. Но мы видим, что у ООН сейчас фактически нет этой функции, поскольку она зависит от США, финансируется ими и Европой. Что касается "Турецкого потока" в этом контексте, отмечу, что Турция не проводит такую внешнюю политику, которая могла бы привести к нарушению работы газопровода. Она не проводит полностью независимую внешнюю политику по отношению к США и НАТО. Так что в этом контексте опасности нет. Я не вижу риска нападения на газопровод. И мы видим, что Россия стремится поддерживать отношения с США", - отметил собеседник.

Сорал также напомнил, что Европа из-за зависимости от США ударила по собственной экономике. "Они за счет собственных экономик охотно вступили в эту войну [конфликт Украины и РФ], начавшуюся из-за реализации стратегии США по расширению НАТО. Это ударило по их собственным возможностям обеспечивать свои энергетические потребности", - указал собеседник агентства. В результате, по его словам, "Германия, промышленный локомотив Европы, начала терять свою конкурентоспособность и рынки из-за роста цен на энергоносители".