Бездействие Совета террористическим организациям посылает вдохновляющий сигнал, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Отсутствие прогресса в обсуждении в Совете Безопасности (СБ) ООН темы дела о подрыве "Северных потоков" несет в себе риски повторения подобных терактов в других регионах мира. Об этом заявил исполняющий обязанность постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Вдумайтесь, какой вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой вменяемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы "Северных потоков" в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира", - сказал он на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по "Северным потокам".