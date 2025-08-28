Согласно сообщениям западной прессы, между Украиной и поддерживающими его странами возникли разногласия по поводу того, будут ли гарантии включать отправку западных войск на украинскую территорию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Украина и ее западные союзники не смогли завершить разработку документа по гарантиям безопасности к концу недели, как собирались, сделать это теперь планируется на следующей неделе. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - отметил он.

По итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский сообщил, что Украина вместе с союзниками в течение 7-10 дней зафиксирует на бумаге структуру гарантий безопасности. Позднее он уточнял, что работа будет завершена к концу текущей недели. Однако, согласно сообщениям западной прессы, между Киевом и поддерживающими его странами возникли разногласия по поводу того, будут ли гарантии включать отправку западных войск на Украину.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.