Глава МИД РФ прокомментировал тему оснований для участия России в решении и последующем влиянии на принятие условий безопасности для Украины

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

Комментируя тему оснований для участия России в решении и последующем влиянии на принятие условий безопасности для Украины, глава МИД РФ задал встречный вопрос о том, по какой причине решать должны страны, "поддерживающие нацистский режим, запрещающий права человека, которые они обязаны соблюдать в соответствии с Уставом ООН и многочисленными конвенциями?"

"Почему это должны быть страны, подготовившие антироссийский госпереворот на Украине, накачавшие Украину современными вооружениями для атак по нашей территории? - заметил Лавров. - Почему мы должны это все терпеть? Я вам объясняю, я никогда не говорил, что Россия должна иметь право вето на гарантии безопасности. Но по гарантиям безопасности должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России".

Основополагающие условия

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что в апреле 2022 года украинская сторона была согласна представить документ, который мог бы завершить украинский кризис. "Он [документ] начинался с заявления о том, что Украина будет нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной. Кстати, это заявление об отказе от ядерного оружия, неучастии в военных блоках и сохранении нейтрального статуса лежало в основе Декларации о независимости Украины в 1990 года", - обратил внимание Лавров.

При этом он добавил, что Украину признали независимым государством именно из-за заявлений о том, что страна "никогда не будет членом НАТО, что у нее никогда не будет ядерного оружия и что она будет нейтральной".

"Если Вы считаете, что отстранение России от обсуждения вопросов безопасности на ее границах - это естественно и нормально, то с философией вашего канала что-то не так", - резюмировал Лавров.

О вопросе гарантий безопасности

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, добавив при этом, что "будет какая-то форма безопасности", но подробностей не привел.

Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает гарантии безопасности украинской стороне в логике противостояния РФ.