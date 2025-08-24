Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому телеканалу NBC News.
Основные заявления министра иностранных дел - в материале ТАСС.
- На Аляске не обсуждалась встреча Путина и Зеленского, тему подняли позже, "можно сказать, экспромтом".
- Путин в телефонном разговоре четко заявил Трампу, что РФ готова продолжить прямые переговоры с Киевом, которые начались в Стамбуле.
- Делегации России и Украины "встречались и будут встречаться" в Стамбуле.
- Зеленский "играет, не заботясь о содержании", когда говорит о первоочередности для себя встречи с Путиным.
- Россия предложила повысить уровень делегаций, чтобы обсудить вопросы, которые необходимо довести до сведения Путина и Зеленского.
- Наличие капитала какой-либо страны в производящих вооружения предприятиях на Украине не дает им иммунитета.
- Россия признает Зеленского "де-факто главой режима" и готова с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.
- Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые сами определили свою судьбу на референдумах, и которых киевский режим пытается уничтожить.
- На Западе готовы направить оккупационные силы на Украину для сдерживания России.
- По гарантиям безопасности вокруг украинского урегулирования необходим "консенсус, учитывающий базовые интересы России".
- Путин и Трамп уважают друг друга и ценят стремление защитить национальные интересы своих государств. Они хотят достичь мира на Украине, а действия европейских политиков показывают, что они этого не желают.
- Появление в свитере с надписью СССР на переговорах в Анкоридже не означает желание его восстановить. "Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение".