Необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс, подчеркнул глава МИД России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. После саммита России и США на Аляске президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. Об этом сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Состоялось уже три раунда. Владимир Владимирович Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс. Для этого мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения президента России Владимира Владимировича Путина и Владимира Зеленского", - подчеркнул глава МИД РФ. Он также пояснил, что это вопросы и гуманитарного, и военного, и политического характера.

"В прошлый раз, когда наши делегации встречались в Стамбуле, мы предложили создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. "Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет", - указал Лавров.