Глава МИД РФ прокомментировал информацию о том, что Россия якобы нанесла удар по принадлежащему американской компании заводу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Наличие капитала какой-либо страны в производящих вооружения на Украине предприятиях не дает им иммунитета. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Если вы всерьез полагаете, что наличие американского, венгерского или чьего угодно капитала в предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, дает иммунитет тем, кто создает оружие чтобы нас убивать, я так не думаю и не считаю такой подход справедливым. Я бы назвал его империалистическим подходом", - сказал министр.

Комментируя информацию о том, что РФ якобы нанесла удар по принадлежащему американской компании заводу, он ответил, что "Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными".

Лавров отметил, что у российской разведки на этот счет "есть достоверная информация". "И мы наносим удары исключительно только, как я и сказал, либо по военным предприятиям, военным объектам, либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину "на витрине", они думают, что их-то здесь и производят", - указал он. "Вам бы профессором в советских вузах работать, до того любопытно вы извратили то, что я сказал, - добавил Лавров, когда американская журналистка продолжила настаивать на том, что российские военные поразили завод с гражданской продукцией. - Я не говорил, что подтверждаю то, о чем вы сказали. Я о таком эпизоде ничего не слышал. Я лишь задал риторический вопрос".

"Неужели вы считаете, что если есть предприятие, производящее оружие и являющееся частью украинской военной машины, чья цель - производить то, с помощью чего убивают граждан России, то простое наличие в этом предприятии доли американского капитала должно даровать ему иммунитет? Таков был мой вопрос. Я ничего не слышал об этом эпизоде. Если вы можете мне прислать ссылки на соответствующую информацию, я ее изучу", - парировал глава российской дипломатии.

Освещение терактов ВСУ

В этом контексте глава МИД РФ обратил внимание, что трудно припомнить, "чтобы западные СМИ выражали хоть какую-то обеспокоенность по поводу действий Вооруженных сил Украины, когда те, например, год назад вторглись в Курскую область, где вообще нет военных целей". "Все объекты, по которым они ежедневно наносят удары - гражданские. Они, к слову, взяли там в заложники гражданских лиц, не имевших никакого отношения к конфликту", - отметил Лавров.

Он напомнил, что украинцы недавно предприняли третью попытку взорвать Крымский мост. "Несколько дней назад они атаковали еще одну атомную электростанцию. Ранее они не раз атаковали Запорожскую АЭС. Теперь атаковали Смоленскую АЭС. Они продолжают осуществлять террористические атаки. Иначе это не назовешь", - констатировал министр.