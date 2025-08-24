Глава МИД РФ отметил, что это показывает нежелание западных стран следовать принципу неделимости безопасности

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Намерение Запада направить на Украину оккупационные силы для сдерживания России свидетельствует о нежелании следовать принципу неделимости безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Когда нас обвиняют в том, что, привлекая внимание к принципу неделимости безопасности, мы подрываем процесс переговоров между США, Россией и Украиной, это означает, что эти люди признают, что они хотят, чтобы безопасность была делимой, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины (которая обсуждается сейчас), выстраивалась против России, - отметил он. - Эти дискуссии, проходившие и вчера, и ранее (после встречи в Вашингтоне), явственно сигнализируют, что эти люди рассматривают безопасность только как безопасность для Украины и готовы направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания России".

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что цель Запада заключается именно в сдерживании России, однако, по его словам, "это не тот способ, которым нужно действовать в данной ситуации".

Лавров отверг утверждения ряда западных средств массовой информации, будто переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины были фактически торпедированы из-за требований Москвы включить принцип неделимости безопасности.

"Принцип неделимости безопасности закреплен во многих документах, принятых консенсусом, в частности на саммитах ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, - подчеркнул министр. - Согласно этому принципу, никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других, никакая организация на европейском пространстве не может претендовать на доминирование в военных и политических вопросах. НАТО же делает прямо противоположное".