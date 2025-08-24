Президенты России и США ценят стремление защитить национальные интересы своих государств, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп уважают друг друга и ценят стремление защитить национальные интересы своих государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Президент России Владимир Путин с уважением относится к президенту США Дональду Трампу. Он уважает то, как внимательно президент Трамп относится к национальным интересам Соединенных Штатов, ориентирован на защиту интересов, благополучия и исторического наследия американского народа. Не сомневаюсь, что президент Соединенных Штатов Трамп уважает такое же отношение президента России Путина к защите национальных интересов России, основных интересов российских граждан, включая право быть нацией, у которой богатая история, традиции и у которой, если хотите, есть долг поддерживать тех, кто разделяет ценности русского языка и, если хотите, Русского мира", - подчеркнул Лавров.

Он обратил внимание, что США начинали целые войны в Центральной Америке из-за того, что один гражданин Америки, подвергся физическому нападению. Однако, как отметил министр, это никогда не вызывало никаких вопросов в американских СМИ.

"Мы там [на Украине] защищаем миллионы этнических русских и русскоязычных людей, которые хотели быть гражданами Украины, но путчисты, пришедшие к власти на Украине, объявили их террористами", - заявил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил, что Владимир Зеленский задолго до специальной военной операции в интервью одному западному СМИ назвал жителей Донбасса не людьми, а "особями".

"Еще он [Зеленский] сказал, что если, мол, живя на Украине, вы принадлежите к русской культуре и истории, то ради будущего своих детей и внуков убирайтесь в Россию. Такую "демократию" поддерживают американцы?" - задался вопросом министр.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.