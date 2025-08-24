Демократия - это когда у людей есть возможность голосовать, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые сами определили свою судьбу на референдумах, и которых киевский режим пытается уничтожить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу - уничтожить все русское", - сказал министр, отвечая на соответствующей вопрос американской ведущей.

"Демократия - это когда у людей есть возможность голосовать. Люди проголосовали, высказали свое мнение", - напомнил Лавров.