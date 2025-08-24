Глава МИД России отметил, что легитимность - отдельная тема

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москва признает, что Владимир Зеленский по факту является "главой режима", президент РФ Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, но по конституции он нелегитимен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться, - сказал министр. - Но вы хотите получить всю картину или только ту ее часть, которая вас устраивает? Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является. Так что да, президент России Владимир Путин готов с ним встретиться".

"Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен, - добавил Лавров. - Ведь легитимность - это отдельная тема. Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), и вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны - очень важен".