Тему подняли позднее "экспромтом", отметил глава МИД России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News подчеркнул, что на Аляске не обсуждалась встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, тему "экспромтом" подняли позже.

"Эти слухи муссируются в первую очередь самим Владимиром Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров добавил, что после этой встречи Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил о готовности продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле.