Действия европейских политиков в свою очередь показывают, что они этого не желают, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп хотят достичь мира на Украине, а действия европейских политиков показывают, что они этого не желают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Мы хотим мира на Украине. Мира на Украине хочет и президент США Трамп. Реакция на встречу в Анкоридже, визит этих европейских представителей в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют - "победа", "поражение" и т. д.", - указал глава МИД РФ, добавив, что Путин также хочет мира.

Лавров также прокомментировал заявления американских законодателей, которые считают, что Россия "водит за нос" Трампа. "Не законодателям и не СМИ решать, чем руководствуется президент США Трамп. Мы уважаем президента Трампа, поскольку он отстаивает национальные интересы Америки. У меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, поскольку тот отстаивает национальные интересы России. То, что они обсуждают между собой, не является секретом", - отметил российский министр.

Лавров также напомнил, что российская сторона несколько раз предлагала дипломатическое мирное урегулирование. "Как я уже сказал, не мы сорвали практически готовое соглашение еще в апреле 2022 года. Это сделали тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон и ряд чиновников администрации Джо Байдена, французы и немцы. Мы это знаем", - резюмировал глава российского дипведомства.