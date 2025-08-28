Она продлится до 26 сентября

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Избирательная кампания к парламентским выборам, от результатов которых будет зависеть состав будущего правительства Молдавии и ее внешнеполитический курс, стартует в стране. Она продлится до 26 сентября, голосование пройдет 28 сентября. В этот период будут действовать более строгие правила агитации, которая, по сути, началась гораздо раньше. С 29 августа участники выборов должны будут получать одобрение в Центральной избирательной комиссии на политическую рекламу, а ее финансирование должно производиться строго из избирательных фондов.

Кроме того, чиновники больше не смогут использовать административный ресурс в избирательных целях, поэтому членам правительства придется приостановить исполнение своих полномочий, если они решат продолжить агитационную работу и раздачу газет, которой они были заняты этим летом. С такими запросами к премьеру Дорину Речану обратилась уже половина кабинета министров.

Центризбирком Молдавии уже завершил прием заявок на участие в выборах от потенциальных кандидатов. Сейчас к ним были допущены 24 конкурента, среди которых 15 политических партий, 4 избирательных блока и 5 независимых кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, пройти в парламент имеет шансы прозападная Партия действия и солидарности, которая контролирует действующий парламент и правительство.

За ней следует "Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы". В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова под руководством Владимира Воронина, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева и бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Они критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с Россией.

На третьем месте, согласно соцопросам, разместился избирательный блок "Альтернатива", в который вошли Движение национальной альтернативы во главе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Эти партии не ретранслируют продвигаемую посольствами западных стран антироссийскую риторику, однако позиционируют себя как проевропейские.

Замыкает список "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым. При этом опросы показали, что больше трети избирателей еще не определились с выбором. Кроме того, исследования не учитывают позицию молдаван из Приднестровья и эмигрантов. На президентских выборах 2024 года именно эмигранты помогли Санду переизбраться на второй срок, так как на территории Молдавии победителем вышел Стояногло.

Разные стартовые позиции

Голосование пройдет в непростой ситуации. С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, который был спровоцирован ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили репрессивными мерами. В Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируются страницы оппозиционеров в таких социальных сетях, как Telegram, TikTok, Facebook и Instagram (Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.

Больше всего пострадал популярный в Молдавии блок "Победа", которым руководит Илан Шор. Сотни активистов блока подверглись обыскам и задержаниям за последние несколько месяцев, а сам блок не был допущен к выборам. В отношении входящих в него партий "Победа", "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" была начата процедура роспуска. С инициативой запрета выступили министерство юстиции, Центризбирком и Служба информации и безопасности. Они назвали прямое участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии "Шор", которая в 2023 году была признана Конституционным судом Молдавии незаконной. Перед этим решением партию "Шор" обвинили в попытке государственного переворота в интересах России и планах саботирования проевропейского курса Молдавии.

Избирательный кодекс Молдавии не разрешает привлекать иностранных официальных лиц к агитации. При этом на текущей неделе республику посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Они были приглашены Санду на празднование Дня независимости. Европейские лидеры выразили поддержку действующему правительству, пообещав принять Молдавию в ЕС. Для этого Макрон даже произнес свою речь на румынском языке и еще раз заявил об угрозах, которые якобы существуют со стороны России. 31 августа с визитом в Молдавии ожидают уже президента Румынии Дана Никушора, который, как предполагается, также должен заявить о поддержке действующего правительства. Ранее первые лица Молдавии то же самое делали в ходе президентских выборов в Румынии в 2025 году.

Корректность избирательного процесса отслеживают около 2 тыс. наблюдателей. Самая многочисленная команда - из 1 277 человек - у местной неправительственной организации Promo-LEX, которую финансируют США и Великобритания. Здесь также присутствуют наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и ряда других организаций и иностранных посольств. Представители России, а также структуры СНГ не были приглашены на эти выборы.

Ранее Додон заявил об угрозах фальсификации выборов и уже призвал своих сторонников выйти на главную площадь Кишинева на следующий день после голосования.