Наемник ВСУ из Испании: в "Иностранном легионе" не сдают даже анализ крови

Медосмотр в ВСУ довольно скудный, утверждает испанец Хуан Астрай, который участвовал в конфликте на стороне украинцев

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наемники из зарубежных стран, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), при приеме в "Иностранный легион" не сдают даже анализ крови. Об этом рассказал уроженец Испании Хуан Астрай, участвовавший в конфликте на стороне ВСУ.

Видеоподкаст "Вся правда о войне на Украине: из окопов", в котором принял участие наемник, вышел на канале El Canal del Coronel в YouTube. Ведущий подкаста - полковник в отставке Педро Баньос. Астрай - член Испанского легиона, элитного войскового формирования, основанного в 1920 году. Он два года участвовал в операции по борьбе с баскским сепаратистским движением ETA (Euskadi Ta Askatasuna), четыре месяца - в миссии по борьбе с морским пиратством в Сомали. В 2016 году в течение 6 месяцев и 10 дней участвовал в боях в Ираке.

По словам Астрая, медосмотр в ВСУ был "довольно скудным" "с учетом того, что это было в Киеве, а в Киеве войны не было, там все было спокойно". "У нас не брали кровь на анализ, на выявление болезней или просто для определения группы крови, - отметил участник боевых действий. - Потому что у меня были парни, товарищи, - я же был командиром взвода, и у меня [в подчинении] были бразильцы, португальцы, британцы, англосаксы, канадцы, американцы и т. д., несколько испанцев - и некоторые из них не знали своей группы крови. <...> А это очень важно при срочном переливании крови иметь на себе шеврон с указанием группы крови".

Как сказал Астрай, начальный период в составе легиона около 15 дней он провел в Киеве. "Местонахождение наше было засекречено, но это были обычные помещения банковских отделений, заброшенные, очевидно, из-за боевых действий, - поделился он. - Банковские отделения или офисные здания. Их мы использовали как казармы. Почему? Потому что сегодня очень просто открыть Google Maps, написать в поиске "такая-то воинская часть на Украине", и все появится на карте".

Другие фото запечатлели турбазу под Николаевом, в 2 км от линии фронта, которая использовалась иностранными наемниками как опорный пункт. Вспомнил Астрай и своего заместителя - поляка по имени Крис. "Этот польский парень, Крис <…>. Он сейчас жив, как и я. Вместе мы пережили много достаточно тяжелых [моментов]", - добавил он.