Военный парад будет сдерживать потенциальных нарушителей спокойствия от необдуманных действий, отметил авторитетный эксперт КНР по военным вопросам и стратегическим вооружениям Сун Чжунпин

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Парад в столице Китая по случаю 80-й годовщины победы в Мировой антифашистской войне будет способствовать поддержанию региональной стабильности. Такую точку зрения высказал авторитетный эксперт КНР по военным вопросам и стратегическим вооружениям Сун Чжунпин.

"Военный парад по случаю дня победы [в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии] также послужит сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей спокойствия в регионе, в том числе в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море, будет удерживать их от необдуманных действий", - приводит мнение эксперта газета Global Times.

Как уточнил Сун Чжунпин, Пекин привержен миру и не будет инициировать конфликты. В то же время, по его словам, демонстрируя свою силу, Китай подчеркивает, что военная мощь - это "краеугольный камень" для поддержания мира, "средство для эффективной защиты национальной безопасности и поддержания региональной стабильности".

Политолог Китайской академии общественных наук Люй Сян, на которого ссылается то же издание, обратил внимание, что участие в предстоящем торжественном мероприятии лидеров почти всех прилегающих к КНР стран "подчеркивает эффективность китайской дипломатии". Как он отметил, это также "отражает усилия Пекина, подчеркивающие важность мира и будущего развития".

Эксперт добавил, что память о войне не означает стремление к увековечиванию конфронтации. Он пояснил, что такие мероприятия отражают основное направление дипломатии КНР и нацелены на "объединение наций, чтобы совместными усилиями создать условия для мира и развития".

Масштабный парад в Пекине

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще 24 стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода Вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

Китайские власти проводят масштабные шествия войск на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована КНР - тогда на мероприятие прибыла делегация советской общественности во главе с генеральным секретарем Союза писателей СССР Александром Фадеевым (1901-1956). Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином присутствовал на параде победы в Пекине в 2015 году, когда в нем участвовали российские военнослужащие - почетный караул 154-го отдельного Преображенского комендантского полка Западного военного округа. Предыдущий раз такое событие с участием порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины основания народной республики.