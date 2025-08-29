Экс-сотрудник: контрразведка СБУ состоит из офицеров с русофобскими взглядами

Василий Прозоров отметил, что этих сотрудников готовили их специалисты из США и Великобритании

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пятое управление департамента контрразведки Службы безопасности Украины (ДКР СБУ) набирало сотрудников из числа офицеров с явно выраженными русофобскими взглядами. Об этом в интервью ТАСС рассказал экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров.

"Вот в 5-е управление Департамента контрразведки стали отбирать офицеров с серьезным оперативным опытом, откровенно русофобскими взглядами. Просто я знаком со многими офицерами из этого управления, тогда еще, когда работал. Это люди были, которые реально ненавидели Российскую Федерацию, но обладали достаточно серьезным опытом оперативной работы. Готовили их специалисты из США и Великобритании, разворачивали учебный центр на базе <…> украинской "Альфы" (спецподразделение СБУ - прим. ТАСС). Это поселок Конча-Заспа под Киевом. На территории этого учебного центра выделено было несколько зданий и помещений для подготовки вот этих новых оперативников СБУ", - рассказал Прозоров.

По его словам, особо отличившихся офицеров отправляли на дальнейшую подготовку в США. Тренировки проходили на военной базе "Форт-Брэгг" в Северной Каролине и в учебном центре ЦРУ "Ферма" в штате Вирджиния.

Он добавил, что пятое управление ДКР СБУ организовало теракты на территории Донбасса, в результате которых были убиты глава ДНР Александр Захарченко, командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным Моторола и командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным Гиви.