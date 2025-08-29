КАРАКАС, 29 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу послание с призывом оказать содействие в прекращении враждебных действий и агрессии США против Боливарианской Республики.

"Я обращаюсь к вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность Боливарианской Республики Венесуэла эскалацией агрессии правительства Соединенных Штатов Америки против нашей страны, достигшей в последние дни беспрецедентного уровня угрозы миру и безопасности Латинской Америки и Карибского бассейна", - указал Мадуро.

Президент отметил, что в течение многих лет Венесуэла была объектом систематической политики преследований со стороны США, но "сегодня эта агрессия перешла в более опасную плоскость: военное развертывание в Карибском бассейне военно-морских и военно-воздушных сил США, включая эсминцы и ракетный крейсер, а также быстроходную атомную подводную лодку". Мадуро добавил, что эти действия являются вопиющим нарушением Устава ООН и Договора Тлателолко, "который предусматривает денуклеаризацию Латинской Америки и Карибского бассейна".

Венесуэльский лидер обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой оказать содействие в прекращении враждебных действий правительства США против Боливарианской Республики и в соблюдении территориальной целостности, и суверенитета страны.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало 19 августа о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает. 7 августа министр юстиции (генеральный прокурор) США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.