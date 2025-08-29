На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Канцлер Германии обозначил, что нужно затронуть тему переговоров по Украине

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, вероятно, может не состояться.

28 августа Мерц прибыл во Францию для участия в германо-французских правительственных консультациях. "Но сегодня вечером мы также хотим снова поговорить о важнейших проблемах нашего времени, поскольку у нас есть задачи, которые мы можем решить только сообща", - сказал Мерц на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это, по его словам, включает в себя нынешний конфликт на Украине.

"Сегодня мы должны снова затронуть эту тему. Это на фоне того, что встреча <...> Зеленского и президента Путина, очевидно, не состоится», - заявил Мерц.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 19 августа в Вашингтоне состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих" и онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности Украины после окончания боевых действий.