БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Основу иностранного военного контингента, отправку которого активно продвигают западные страны, вероятнее всего, сформируют вооруженные силы Франции и Великобритании. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, Лондон и Париж оказывают давление на союзников, добиваясь от них участия в предоставлении военных ресурсов.

Тема возможной отправки военнослужащих западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса в качестве гарантий безопасности стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.