Жену Юн Сок Ёля подозревают в махинациях с ценными бумагами, получении дорогих подарков и вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Специальный прокурор Мин Чжун Ги предъявил обвинения бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи в коррупции, махинациях с ценными бумагами и во вмешательстве в политический процесс. Об этом сообщили представители прокурора.

Ким Гон Хи находится в СИЗО с 12 августа, официальное выдвижение обвинений позволит оставить ее под стражей на период до полугода. Ее муж Юн Сок Ёль, занимавший пост президента, также арестован по обвинению в организации мятежа. Также 29 августа другой специальный прокурор предъявил официальные обвинения бывшему южнокорейскому премьеру Хан Док Су.

Ранее супруги лидеров Республики Корея не сталкивались с официальными обвинениями прокуратуры, как и не оказывались под стражей. Ким Гон Хи пять раз приходила на допросы, но, как передают южнокорейские СМИ, в основном отказывалась давать показания.

Команда специального прокурора обвинила Ким Гон Хи в махинациях с ценными бумагами автомобильного дилера Deutsch Motors в период с 2009 по 2012 год, в получении дорогих подарков от священников, а также во вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты.

Команда другого специального прокурора, ответственного за расследование событий военного положения, предъявила бывшему премьер-министру и и.о. президента Хан Док Су официальные обвинения в пособничестве организатору мятежа, а также в подделке документов. Ранее суд отклонил прошение о выдаче ордера на его арест. Как посчитал прокурор, Хан Док Су "занимал самый высокий государственный пост, который мог бы остановить незаконное введение военного положения". Военное положение после введения отменил парламент, это право прописано в конституции.